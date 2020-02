L’entraîneur espagnol de l’AS Monaco annoncé jeudi que l’international algérien Islam Slimani va effectuer son retour à la compétition à l’occasion du déplacement des Monégasques contre Amiens aujourd’hui en championnat.. « Slimani est prêt pour jouer samedi. A chaque séance, il s’entraîne très bien. Il peut jouer. C’est un bon problème, je suis content d’avoir de nombreux choix offensifs », a indiqué Roberto Moreno. Slimani, éloigné des terrains depuis le 12 janvier à cause d’une blessure, a repris les entraînements lundi dernier avec le groupe. Le meilleur buteur des Verts en activité avait manqué les six dernières rencontres des Monégasques dont la plus récente mardi dernier à l’occasion de la réception d’Angers (1-0) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. La dernière apparition de Slimani remontre au 12 janvier dernier contre le leader, le PSG, inscrivant le but d’égalisation 3-3.