Le champion d’Afrique algérien, Islam Slimani, sera finalement présent avec les Monégasques lors du match de Ligue 1 face au PSG après le report de ce dernier par la Ligue de football professionnel française. L’ancien buteur du CR Belouizdad pourra purger sa suspension pour deux matchs face à Toulouse et Amiens lors des prochaines journées de Ligue 1 et être présent face au leader du championnat. Le LFP a annoncé dans un communiqué : « En raison des intempéries prévues sur la région monégasque, la rencontre AS Monaco-Paris Saint-Germain comptant pour la 15e journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce dimanche 1er décembre à 21h00, a été reportée. » Une très bonne nouvelle pour les supporters de l’ASM, qui pourront avoir le meilleur joueur de l’équipe depuis le début de saison durant ce grand rendez-vous face au PSG.