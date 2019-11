L’attaquant international algérien de l’AS Monaco Islam Slimani, auteur samedi soir de sa 8e passe décisive, a consolidé sa position en tête du classement des passeurs de la Ligue 1 française de football, à l’occasion de la 13e journée. L’ancien buteur du Sporting CP (Portugal) a servi son coéquipier russe Aleksandr Golovin juste avant la pause (42e), lors de la réception de Dijon (1-0). Slimani compte, désormais, deux longueurs d’avance sur l’attaquant du PSG, Angel Di Maria (6 passes). Le joueur algérien compte également cinq buts au compteur. Slimani, en délicatesse avec ses adducteurs, signait son retour à la compétition après avoir raté les matchs face à Marseille en 16es de finale de la Coupe de la Ligue (2-1, le 30 octobre) et à Saint-Etienne en championnat (0-1). Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance de Leicester City (Angleterre), Slimani (31 ans) n’a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l’un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française. Il avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt. Il est nommé, au même titre que neuf autres internationaux algériens, pour composer la meilleure équipe africaine 2019, dont la cérémonie de remise du trophée aura lieu le 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte).