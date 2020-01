Slimani qui traînait son spleen à Monaco depuis son expulsion et la perte de sa place de titulaire a parfaitement rassuré son nouveau coach en offrant le point du match nul à Monaco au Parc des Princes. Dans une rencontre qui a débuté tambour battant avec 5 buts en première mi-temps et un score de 3 à 2 pour le PSG, Moreno le nouveau coach de Monaco décide de faire entrer Slimani à l’heure de jeu. Bien lui en a pris puisque l’international algérien va offrir le but de l’égalisation et le point bien mérité pour l’équipe princière. Cinq minutes après son entrée, Slimani, initialement signalé en position de hors-jeu, voit son but être accordé. Le corps arbitral a considéré que Marquinhos, qui a touché le ballon sur l’action, a ainsi remis l’Algérien en jeu. Ce dernier a ensuite contrôlé puis battu Navas de près. Par la suite Islam s’essaiera par deux fois de la tête mais l’excellent Navas détournera in extremis les têtes de l’attaquant de l’EN. C’est le septième but de la saison pour Islam Slimani, et mercredi pour le match retour en principauté, il devrait donner des maux de tête à Moreno pour constituer sa ligne d’attaque.