Le président sortant de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Ben Hassen, a été réélu pour un second mandat olympique (2021-2024) à la tête de cette instance, lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue dimanche à Alger. Seul candidat en lice pour le poste de président, Ben Hassen et sa liste composant le bureau fédéral (12 membres) ont récolté 20 voix en leur faveur et un seul bulletin contre, parmi les 21 membres de l'AG présents (sur 23), en présence de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Farida Bousaidène. «Je m'engage à propulser cette discipline à la place qui lui sied et achever le programme déjà entamé lors du précédent mandat olympique pour le développement de la discipline dans toutes les wilayas du pays», a dit Ben Hassen à l'issue de sa réélection à la tête de la FAR. Le président de la FAR s'est dit prêt à «améliorer les conditions de travail au sein des clubs avec la mise en place de tous les moyens pédagogiques et la formation du personnel en place pour la promotion du rugby dans toutes les régions du pays, ainsi que la détection des jeunes talents qui constituent l'avenir de la discipline».

«Un vaste chantier attend l'instance fédérale pour ce nouveau mandat, notamment le développement local du rugby, la concrétisation de l'adhésion de la FAR en tant que membre permanent de l'instance internationale, ainsi que la qualification de la sélection algérienne au Mondial-2023 en France», a précisé Ben Hassen. Ce dernier a annoncé que la sélection algérienne affrontera, probablement, l'Ouganda et le Ghana, le mois de juin prochain, pour le compte du premier tour des qualifications à la Coupe du monde 2023. L'instance fédérale attend, par ailleurs, l'autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la reprise des entraînements et activités sportives en plein air et permettre ainsi aux clubs de préparer l'entame du championnat régional et national.