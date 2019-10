Titulaire lors de la défaite du Milan AC face à la Fiorentina (1-3), Ismael Bennacer a passé une soirée cauchemardesque à San Siro. Il a commis une faute dans la surface de réparation sur l’international Italien Chiesa et l’arbitre a sifflé un penalty pour la Viola, transformé par Pulgar (14e), le joueur de 21 ans n’a pas été perturbé par cette faute et il a été en vue au milieu-du terrain pour essayer de servir ses coéquipiers. En deuxième période, l’expulsion de Musachio à la 55’ n’a pas fait les affaires des Rossoneris qui se sont fait piéger une deuxième fois suite à une erreur de Calhanoglu qui s’est transformée en

contre-attaque et se termine par un deuxième but de Castrovilli. Quelques minutes plus tard Bennacer commet une nouvelle faute sur un joueur dans la surface de réparation et l’arbitre siffle un deuxième penalty contre lui, mais que Chiesa n’a pas transformé face à Donnaruma. Malgré ces deux fautes, Bennacer a montré un bon visage dans la construction du jeu et il était le meilleur élément au milieu.