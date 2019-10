Alors que Manchester United se prépare à affronter Newcastle aujourd’hui en Premier League, Ole-Gunnar Solskjaer est revenu en conférence de presse d’avant-match sur ce qu’il souhaite mettre en place chez les Red Devils : «Nous ne sommes plus dans les années 1990. C’est une époque différente, une équipe différente, un groupe qui se construit. Nous savons qu’il va y avoir des hauts et des bas, et je suis prêt à voir ces garçons s’épanouir.» Et de préciser ensuite concernant sa politique de jeunes joueurs : «Il n’y a pas beaucoup de clubs de notre stature qui jouent avec des jeunes joueurs comme nous le faisons. Ils ont une chance de s’en sortir, et nous sommes sûrs que certains feront partie d’une équipe couronnée de succès» a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l’Equipe. En attendant, les supporters s’impatientent. Un nouveau résultat négatif pourrait mettre une pression énorme sur les épaules du manager mancunien et de son jeune groupe.