Malgré une nouvelle contre-performance de son équipe, Ole-Gunnar Solskjaer reste confiant pour la suite et estime que ses joueurs ont réalisé une belle performance face au leader : « Bien sûr, il est toujours important d’obtenir des résultats, car c’est le seul moyen de renforcer la confiance des joueurs et des équipes et de ce que nous faisons. Une victoire aurait été formidable, mais un match nul est un pas dans la bonne direction », a déclaré le manager de Manchester United sur le site officiel du club anglais. Le manager mancunien estime qu’avec les joueurs qui vont rentrer de blessure, son équipe ne peut que s’améliorer : « Il y a deux semaines, Newcastle a été un point négatif cette saison pour nous, mais la réponse a été fantastique. Nous avons des joueurs qui reviennent d’une blessure ou d’une maladie et nous ne ferons que nous améliorer, car d’autres joueurs vont bientôt revenir, alors je suis ravi », a-t-il ajouté.