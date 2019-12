Manchester United est retombé dans ses travers en s’inclinant face à Watford dimanche en Premier League (0-2). Un revers que n’a pu empêcher un Pogba encore en convalescence qui a fait son retour sur les terrains. Paul Pogba est entré à vingt minutes de la fin de la rencontre alors que son équipe était déjà menée (0-2). L’international français qui faisait sa première apparition sous le maillot de Manchester United depuis septembre dernier n’a pu aider son équipe à retourner une situation bien mal engagée. A l’issue du match, le manager Ole-Gunnar Solskjaer a évoqué le retour sur le terrain de la star française : « Oui, c’est un gros plus. Le garçon a travaillé dur, il était désespéré de jouer au football. Il est venu et a montré sa détermination, sa technique et sa qualité, donc je suis sûr que nous bénéficierons de son retour », a-t-il déclaré sur le site officiel du club anglais. Manchester United tentera de se relancer lors du Boxing Day. A l’occasion, les Red Devils affronteront Newcastle.