Ole-Gunnar Soslkjaer s’est exprimé hier en point presse depuis l’Australie. Le manager des Red Devils a bien entendu été interrogé sur la situation de Paul Pogba. Le technicien norvégien a également dû répondre aux interrogations sur l’avenir de son gardien de but, David De Gea. « David a eu un été où il a négocié et nous espérons que nous pourrons régler ça. J’en suis certain » a-t-il déclaré. Jusqu’à présent, le gardien espagnol qui est convoité par le PSG notamment s’est refusé à signer toute prolongation de contrat car celles-ci ne respectaient pas ses demandes salariales.

Mais la donne serait en train de changer alors que son contrat court juqu’en juin 2020 : « Nous espérons qu’il restera ici pendant de nombreuses années » a ajouté Ole-Gunnar Solsjkaer.