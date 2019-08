Ole-Gunnar Solskjaer a apporté son soutien à Alexis Sanchez réfutant par la même occasion ses envies de mettre le joueur en réserve s’il ne trouvait pas preneur : « Alexis est un professionnel. Il vient travailler tous les jours, vraiment dur. Il veut en faire partie (de l’équipe). Ces histoires qu’il a été mis en réserve sont fausses. Il fait partie de notre équipe et c’est un très bon joueur. Il a quelques semaines de retard sur les autres, mais il est sur le point de revenir» a-t-il expliqué à Sky Sports. Le manager de Manchester United réaffirme sa volonté de compter sur l’attaquant chilien pendant la saison : «Nous n’avons pas la plus grande ligne d’attaque, alors Alexis pourrait jouer beaucoup plus de matchs que vous ne le pensez. On s’attend à ce qu’il vienne bien dans ce club. Il est de qualité.»