Mino Raiola - Ole Gunnar Solskjaer, acte II. En déclarant «comme pour Ibra, l'Italie est aussi une deuxième maison pour Paul Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l'Euro...», l'agent du milieu de terrain a forcément fait des vagues du côté de son club actuel, Manchester United. Et, comme en janvier, l'entraîneur des Red Devils a sèchement recadré l'Italo-Néerlandais. «Paul est notre joueur, pas celui de Mino, a répliqué le coach norvégien dimanche en conférence de presse. Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire.» Solskjaer demande à l'agent de laisser son joueur, qui doit prochainement revenir de blessure, se concentrer sur le terrain. «Pour un joueur, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être blessé et de ne pas pouvoir apporter votre contribution à l'équipe. Paul est footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau parce que cela fait tellement longtemps qu'il est absent. C'est un défi pour lui de retrouver son meilleur niveau», a conclu le technicien.