Avec Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani ou Mason Greenwood, Manchester United ne manque pas de qualité, ni de diversité dans les registres aux avant-postes. Et pourtant, les Red Devils aimeraient s'offrir une nouvelle arme dès la fin de saison, pour booster encore plus un secteur déjà bien fourni. La presse anglaise est unanime, les pensionnaires d'Old Trafford comptent réaliser un gros coup, en attirant un avant-centre lors du prochain mercato d'été. La première piste n'est autre que celle menant à Erling Håland. Le média The Athletic nous apprend que les Red Devils ont déjà tenté en vain, lors du dernier mercato d'été, de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund et que les Mancuniens vont revenir à la charge. Le dossier s'annonce compliqué, puisque le BvB réclamera une fortune pour son Golden Boy, estimé à 100 millions d'euros par le site Transfermarkt et courtisé par d'autres cadors comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou Manchester City. Mais un autre détail pose problème à United: la présence dans l'entourage d'Håland d'un certain Mino Raiola, qui est le représentant du Norvégien, mais aussi d'un certain Paul Pogba. Autant dire que les relations sont fraîches entre la direction mancunienne et l'agent italo-néerlandais depuis plusieurs semaines et que de tels rapports pourraient peser sur d'éventuelles négociations. Malgré tout, United veut retenter sa chance. Parer à toute éventualité, le 3e du championnat anglais assure ses arrières et a déjà ciblé un plan B tout aussi séduisant. Il s'agit de l'attaquant d'Everton Dominic Calvert-Lewin qui, avec ses 11 buts en 14 matchs de Premier League, est le deuxième meilleur buteur du championnat. Le Daily Mirror l'assure, les Red Devils sont séduits par les différentes qualités de l'international anglais. Problème, comme pour Håland, un transfert de Calvert-Lewin s'annonce coûteux. Car à seulement 23 ans, l'Anglais dispose encore d'une belle marge de progression, et Everton n'a pas franchement l'intention de le vendre. Encore moins à un concurrent anglais. Dernièrement, les Toffees avaient carrément fixé un prix de 90 Millions d'euros pour l'avant-centre, un montant des plus dissuasifs. Donc pour le premier, comme le second dossier, Manchester devra cravacher!