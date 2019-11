Sous pression depuis plusieurs semaines après un début de saison des plus médiocres avec Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a indiqué ne pas craindre pour sa place, malgré la nouvelle disponibilité d’un successeur potentiel en la personne de Mauricio Pochettino. Septième de Premier League, à 18 points du leader (Liverpool), United est loin d’être à son avantage et son entraîneur a toutes les peines du monde à trouver la bonne formule. Interrogé ce vendredi en conférence de presse quant à la menace que pouvait représenter pour lui l’ancien entraîneur de Tottenham, «Baby Face» a répliqué: «Cela ne me dérange pas du tout. Je me fiche de ce qui se passe à l’extérieur. J’ai le meilleur poste du monde et c’est normal que d’autres le convoitent.»