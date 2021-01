Manchester United est rouge de colère. Et la formation mancunienne a de quoi l'être. Quelques minutes après la défaite surprise des Red Devils, face à Sheffield United en championnat, Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Cette vague de haine a été massivement déplorée par plusieurs joueurs de Manchester United ces derniers jours à l'instar d'Harry Maguire, Marcus Rashford, Fred ou encore Scott McTominay. Vendredi, c'est Ole Gunnar Solskjaer qui est monté au créneau pour dénoncer ces sorties inacceptables. «Nous faisons campagne depuis longtemps maintenant avec la Premier League et je pense que ça marche, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas», a déploré le Norvégien en conférence de presse. «Ils se cachent derrière les réseaux sociaux, sont anonymes... c'est inacceptable et dégoûtant. C'est tout simplement incroyable que nous ayons encore ces scènes, cet abus en 2021.»