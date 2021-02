Il ne s'agit pas d'un secret, l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer apprécie les qualités du buteur de Dortmund Erling Håland. Alors que les deux hommes se sont connus à Molde, le coach des Red Devils a reconnu qu'il continuait de suivre les performances de l'international norvégien. «Erling va avoir une carrière fantastique. Je regarde ce qu'il fait. Je l'ai toujours dit. Je crois que nous avons passé 18 mois ensemble non? Quasiment deux ans peut-être. Une période merveilleuse. Il va assurément avoir une grande carrière pour la Norvège et en club. Il réalise de belles performances pour Dortmund, donc nous allons voir où il va finir», a confié Solskjaer pour VG. Pour rappel, Håland dispose d'une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros et pourrait quitter le BvB l'été prochain.