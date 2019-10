Le quotidien anglais Daily Express rapporte qu’Edinson Cavani serait dans le viseur de Manchester United. Il est entendu que le club mancunien cherche à recruter une grosse pointure après les départs successifs de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez pendant le dernier mercato estival. L’international uruguayen dispose du profil recherché par Ole-Gunnar Solskjaer pour apporter un plus offensif à son groupe qui manque cruellement d’efficacité depuis le début de la saison. Edinson Cavani qui dispute sa septième saison dans les rangs du PSG sera libre en juin prochain. Manchester United pourrait donc toutefois attendre six mois de plus pour recruter l’ancien buteur du Napoli gratuitement affirme le quotidien britannique. Tout dépendra du dossier menant à Marko Mandzukic qui serait pour le moment d’accord de rejoindre Manchester United dès janvier prochain. En attendant, l’Atletico Madri et le Napoli seraient également sur les rangs.