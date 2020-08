L’entraîneur de Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, s’est exprimé sur le recrutement estival du club mancunien, après l’élimination, dimanche soir, contre le FC Séville (1-2) en demi-finales de la Ligue Europa. Le technicien norvégien a envoyé un message à ses dirigeants. Dans des propos relayés par Sky Sports, le coach de 47 ans a réclamé la venue de nouveaux joueurs. « Nous devons renforcer la profondeur de l’effectif car la saison va être longue. Nous allons continuer à pousser et à exiger plus des joueurs que nous avons, mais nous cherchons quand même à nous améliorer et c’est étrange. Le championnat va reprendre rapidement (le 12 septembre), mais le marché est ouvert depuis si longtemps. Nous devons donc être à la fois bons et intelligents. » Troisièmes de Premier League, les Red Devils disputeront la prochaine Ligue des Champions et doivent compter sur un groupe de qualité pour se montrer compétitifs sur la scène européenne.