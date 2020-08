Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant Cristiano Ronaldo ne se pose aucune question concernant son avenir à la Juventus Turin. Dans un message publié sur les réseaux sociaux pour fêter le titre de champion d’Italie de la Vieille Dame, l’international portugais a été très clair sur son futur. « Heureux de gagner les deux derniers des neuf titres consécutifs de la Juventus en Série A. Ça semble facile, mais ce n’est pas le cas. Année après année, avec talent, dévouement et un travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleurs qu’avant. C’est parti pour mon troisième », a lancé CR7, qui va donc bel et bien poursuivre son aventure avec la Juve.