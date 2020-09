Le Comité olympique algérien (COA) vient de publier un communiqué, signé par son président par intérim, Mohamed Meridja, où il révèle les raisons du rejet de la candidature de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, à la présidence de l'instance olympique pour les élections prévues le 12 septembre prochain. Ce communiqué a été publié, suite à la réaction de Bernaoui à travers une interview accordée au site spécialisé La Gazette du Fennec, où il dénonce «une grave manipulation du COA au sein duquel deux autres candidats, Hammad et Karbouaâ en l'occurrence, se sont révélés juge et partie à la fois» pour étudier sa candidature avant de la rejeter. Ainsi, le COA mentionne, dans son communiqué, que l'ancien MJS n'est plus membre de son Assemblée générale, depuis que cette fonction lui a été retirée, après son remplacement au Comité exécutif, en raison de ses absences répétées. Le même communiqué affirme que la Fédération algérienne d'escrime n'est plus représentée au COA, en raison de la violation des procédures légales.

Le communiqué du COA indique, aussi, que «le dossier de Bernaoui ne respecte pas les conditions fixées dans les articles 24 et 25 des statuts». «Le dossier présenté par Bernaoui sous forme de PV de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération d'escrime ne porte pas de cachet et n'est pas approuvé par les services spécialisés du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le mot «retour» de Bernaoui à la Fédération n'a aucun sens, du point de vue juridique et contredit les procédures juridiques légales, conformément à l'article 62 de la loi 13-05 du 13 juillet 2013», ajoute le COA.

De plus, et toujours dans son communiqué, le COA cite l'article 17 de ses statuts, qui stipule que le Bureau fédéral de la FAE devait constater la vacance de la présidence, puis organiser une AGEx dans les 60 jours, pour élire un nouveau président. «En attendant que la FAE se conforme aux règlements et aux lois, elle ne peut garder son statut de membre de l'Assemblée générale du Comité olympique algérien», a conclu le communiqué de l'instance olympique.

Dans son interview, Bernaoui a estimé que «l'argument du congé spécial (article 62 de l'ordonnance 13-05 de la loi du sport, Ndlr) ne s'applique pas à mon cas». «Le COA est une association sportive à but non lucratif qui entre dans le cadre du bénévolat», se justifie-t-il. Invoquant l'ordonnance N°07-01 du 1er mars 2007, qui stipule en son article 3 qu'il est interdit aux agents publics ayant occupé des fonctions supérieures, pendant deux années, d'exercer une activité professionnelle en lien direct ou indirect auprès d'entreprises ou d'organisations dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, Bernaoui déclare: «Je ne contrôlais pas le COA.

C'est une association qui est dépendante du CIO et qui est régie par la charte olympique. Le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a aucun contrôle sur lui. Vous savez très bien que toute immixtion dans ses affaires est considérée comme une ingérence. Plus grave encore, ce n'est pas au comité exécutif de valider ou invalider les dossiers, mais à l'Assemblée générale dont mon association est membre.»

Concernant sa déclaration à une TV privée, où il affirmait qu'il n'a pas le droit de se présenter au COA, Bernaoui argue que cette séquence TV a été manipulée. «Dans cette séquence, je répondais aux rumeurs m'envoyant au MC Alger.» Et pour son retour à la FAE après sa fin de fonctions en tant que ministre, jugée illégale, Bernaoui va jusqu'à menacer, en indiquant: «J'ai tous les PV en ma possession et j'espère franchement que cette affaire n'arrivera pas au TAS de Lausanne, parce que ça va être un scandale pour l'Algérie.»