Titulaire, dimanche soir, pour l’affiche de la journée en championnat grec, l’international algérien, Hilal Soudani, a été décisif sur le premier but de la rencontre face à l’AEK Athènes. Son équipe s’est imposée (2-0). L’ancien buteur du Dinamo Zagreb a délivré une passe décisive en première période dès la 9e minute du jeu. Il reçoit le ballon dans la surface et tente une pichenette suivie par le défenseur portugais Semedo, qui met le ballon au fond des filets. Auteur de 4 buts et une passe décisive en 6 journées du championnat, Soudani retrouve toutes ses capacités en ce début de saison après une longue absence, suite à sa grave blessure au genou. Le natif de Chlef a été remplacé à l’heure de jeu .