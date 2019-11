Auteur d’un bon début de saison avec l’Olympiakos en championnat, l’ancien joueur de l’ASO Chlef Hilal Soudani, rappelé par Djamel Belmadi, a effectué son grand retour en sélection face à la Zambie, avec un but à la clé. Le deuxième meilleur buteur algérien en activité a eu la chance de rejouer sous le maillot des Verts lorsque le coach a décidé de le faire rentrer à la 80’ à la place de Belaïli. L’ancien joueur du Dinamo Zagreb a su répondre à la confiance de son coach puisqu’il a fait une belle entrée en jeu et il était même auteur du quatrième but de l’Algérie et inscrire son 23e but en sélection pour se rapprocher une nouvelle fois de Slimani (29) . Rappelons que Soudani n’a pas joué avec les Verts depuis le match face au Portugal sous l’ère Rabah Madjer, il y a presque un an et demi. Face à la Zambie, ce fut sa première sélection avec Belmadi .