L’Olympiakos a frappé fort en étrillant Volos (5-0), avant-hier soir. Dans cette rencontre, l’attaquant algérien, Hilal Soudani, a été aligné dans les 20 dernières minutes et réussi à inscrire son premier but en championnat à la 93’. Il a profité de la mauvaise couverture d’un défenseur adverse pour mettre la balle au fond et inscrire le 5e but de son équipe. Pour sa part, son coéquipier et compatriote, Yassine Benzian, a effectué sa première apparition avec le club dans les six dernières minutes du match. Mercredi prochain en C1, l’Olympiakos affrontera Tottenham, une compétition que Soudani ne jouera pas, étant écarté de la liste par son entraîneur.