L'attaquant international algérien de l'Olympiakos (Div.1 grecque de football) Hilal Soudani, a été testé positif au coronavirus (Covid-19), ont rapporté, hier, des médias locaux. Du coup, le deuxième meilleur buteur en activité de l'équipe nationale a déclaré forfait pour le match en déplacement dans la soirée face aux Portugais du FC Porto, pour le compte de la 2e journée (Gr. C) de la Ligue des champions. En conférence de presse, l'entraîneur portugais du champion de Grèce, Pedro Martins, a déclaré que le joueur algérien est resté en Grèce après avoir été testé positif. Le joueur de 32 ans a été placé en quarantaine et en soins pour permettre son rétablissement durant les prochains jours. Soudani rejoint d'autres de ses compatriotes et coéquipiers en EN, déjà testés positifs au Covid-19, à l'image d'Andy Delort (Montpellier), Mehdi Abeid (FC Nantes) et Riyad Mahrez (Manchester City).