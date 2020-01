Le CR Belouizdad a enregistré, hier après-midi, sa première recrue hivernale. Il s’agit du désormais ex-attaquant de l’ES Sétif, Mohamed Souibaâ, qui a apposé sa signature sur un contrat de deux ans. Ancien attaquant du MC Oran et du MC Alger, le nouveau belouizdadi sort d’une première partie de la saison peu reluisante avec les Sétiiens, où il n’avait trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises. Il espère relancer sa carrière et répondre favorablement aux attentes des Belouizdadis. La deuxième recrue devrait être Zakaria Heddouche, qui vient de résilier son contrat avec l’USM Alger. Par ailleurs, et concernant l’identité du nouvel entraîneur, une rencontre a eu lieu dans la soirée du dimanche entre le directeur sportif du Chabab, Toufik Kourichi, et le technicien français, Franck Dumas, pour une première prise de contact.

Kourichi a expliqué à son interlocuteurs les grandes lignes du projet de l’actionnaire majoritaire, Madar-Holding, et les deux parties ont convenu de se rencontrer une fois que Dumas aura résilié son contrat avec le CABB Arréridj.