Le président du WA Tlemcen, Nacereddine Souleymane a indiqué, jeudi, avoir reçu des assurances de la part du nouveau wali de Tlemcen pour aider son club pensionnaire de la Ligue 2 à dépasser « la conjoncture très difficile qu’il traverse sur le plan financier ».

« Le nouveau wali nous a reçus mercredi, l’entraîneur et moi, sur notre demande. Nous lui avons exposé la situation très critique dans laquelle se débat le club sur le plan financier et il nous a promis de nous aider pour terminer en beauté cet exercice », a déclaré le boss du Widad à l’APS.

« Nous devons pas moins de cinq salaires aux joueurs et ces derniers s’impatientent à chaque fois. Nous comprenons leur attitude, et tous nos espoirs sont désormais placés sur les autorités locales qui font de leur mieux pour nous aider, surtout en ces temps de vaches maigres que traversent tous les clubs algériens », a-t-il encore dit. Pas plus tard qu’au début de la semaine, une nouvelle grève des joueurs a étéévitée au WAT.