Se jouera, se jouera pas ? La polémique enfle concernant le derby de la capitale entre le MC Alger et l’USM Alger, programmé aujourd’hui pour le compte de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1, mais dont le déroulement est entouré de flou. L’USMA a demandé en effet le report, arguant de la présence de six de ses joueurs en équipes nationales (cinq avec la sélection algérienne militaire et un avec la Libye), ce que la Ligue de football professionnel refuse. Les Usmistes (10es, 7 pts), secoués par la cinglante défaite concédée à Oran face au MCO (0-4), refusent aussi de jouer une rencontre aussi importante durant une date FIFA, une décision prise lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la FAF pour pouvoir apurer les matchs en retard et mettre à jour le calendrier du championnat. De son côté, le MCA, invaincu depuis le début de la saison et co-leader en compagnie du CR Belouizdad (11 pts), veut jouer ce 107e derby algérois, toutes compétitions confondues, pour poursuivre sa belle série face à son « frère ennemi ». De son côté, le CRB, en duel à distance avec le MCA pour le poste de leader, retrouvera son jardin fétiche du 20-Août-1955 en accueillant l’US Biskra (5e, 9 pts), dans un match qui devrait, a priori, revenir aux locaux, avides de rachat après leur semi-échec concédé dans le derby face au Paradou AC (0-0). La formation de Biskra, qui reste sur un succès à la maison face au CS Constantine (2-1), compte effectuer le déplacement à Alger avec l’intention de créer la surprise et confirmer son redressement. Le Chabab, privé de son maître à jouer Amir Sayoud, suspendu, tentera de préserver son invincibilité et confirmer du coup ses ambitions de jouer les premiers rôles cette saison, après avoir souvent flirté avec la relégation lors des précédents exercices. L’ASO Chlef, bon dernier avec un seul point seulement, n’aura plus droit à l’erreur si le club ne veut pas compromettre déjà son avenir parmi l’élite qu’il retrouve cette saison. La réception de la JS Kabylie (3e, 10 pts) sera une belle occasion pour les Chélifiens pour se relancer et surtout décrocher leur première victoire de la saison. L’entraîneur Samir Zaoui, sur la sellette, aura l’occasion de sauver sa tête en cas de succès. Pour sa part, la JS Saoura (10e, 7 pts), vainqueur en déplacement du CABB Arréridj (2-1), accueillera l’un des mal classés, le Paradou AC (15e, 4 pts), avec la ferme intention de confirmer son réveil et mettre définitivement aux oubliettes son élimination en Coupe arabe. Le PAC, aux abois en championnat cette saison, sera certainement mis à rude épreuve et devra sortir le grand jeu pour revenir de Béchar avec un résultat positif.





Programme

Aujourd’hui

CR Belouizdad - US Biskra (16h)

MC Alger - USM Alger (17h45)

ASO Chlef - JS Kabylie (17h45)

JS Saoura - Paradou AC (19h)