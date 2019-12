Ces derniers jours, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa a été annoncé dans le viseur d’Arsenal pour éventuellement succéder à Unai Emery. En conférence de presse vendredi, le technicien portugais a répondu à cette rumeur et a profité de cette situation pour mettre la pression sur ses dirigeants. « Quand tu fais de bons résultats, ce sont des choses qui se passent. Je suis bien ici, concentré sur tout ce que je peux contrôler. C’est moi qui prends la décision, pas mon agent. J’essaie d’avoir une grande union. Ce n’est pas une question d’être impatient. Chaque joueur, chaque entraîneur, a besoin de voir la situation du club être résolue le plus vite possible. C’est important pour le club que cette situation soit résolue le plus possible, pour la stabilité », a réclamé Sousa.