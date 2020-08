Alors, format «passionnant» ou coupe dévaluée? L'introduction de confrontations sur «match sec», à huis clos et sur terrain neutre, dans quatre villes d'Allemagne pour la C3 (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne) et à Lisbonne pour la C1, constitue un bouleversement dans le paysage du football européen de clubs. Ainsi, sans le format traditionnel des matchs aller-retour et sans l'appui de son public, l'an dernier en demi-finales, Liverpool n'aurait probablement pas réussi à renverser Barcelone (0-3, 4-0) pour accéder à la finale et s'y imposer. Et de la même manière, tous les retournements de situation qui ont fait la légende de la C1 ces dernières années, à commencer par la «remontada» du Barça contre le PSG en 2017 (0-4, 6-1), semblent exclus avec ce nouveau format. Mais la formule a ses partisans: elle «sera passionnante et riche en émotions», veut croire Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG et patron du groupe beIN Sports, l'un des principaux diffuseurs de la compétition. Même avis pour Zinedine Zidane, triple vainqueur de l'épreuve sur le banc du Real Madrid (2016-2018).

Ces «Final 8» voulus par l'UEFA, qui ressemblent à la phase finale d'une compétition internationale comme l'Euro ou la Coupe du monde, combinent une unité de temps et de lieu qui ne laisse aux clubs aucune session de rattrapage. «La forme du jour sera décisive», explique Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, qui a surclassé Chelsea (4-1) samedi en 8e de finale retour, après avoir remporté l'aller (3-0) en Angleterre. Le technicien allemand a pour lui l'avantage d'avoir déjà connu ces ambiances très particulières de tournois, en tant qu'adjoint du sélectionneur Joachim Löw, notamment lors du Mondial-2014 remporté par l'Allemagne au Brésil. Mais pour la plupart des clubs, c'est une nouveauté à appréhender. Au niveau stratégique, les matchs sans filet qui s'annoncent, incitent-ils à une plus grande prudence défensive ou à davantage d'audace offensive? Autre aspect déstabilisant: le public ne sera pas là pour enflammer les rencontres. En raison de la crise sanitaire, les rencontres seront jouées à huis clos, situation désormais familière depuis la reprise du football d'élite en Europe mi-mai. Les habituelles scènes de célébration entre joueurs et de communion avec les supporters, laisseront place cette année, à la sonorisation du stade qui résonnera dans des gradins laissés vides.

Et au terme des deux finales continentales, programmées le 21 août à Cologne pour la C3, et le 23 août à Lisbonne pour la C1, les trophées risquent, pour la première fois, d'échapper aux tours d'honneur et aux habituelles douches de champagne.

Dans ces conditions drastiques et vu l'incertitude sportive générée par des matchs sans filet et sans repères, y a-t-il un risque que la Ligue Europa et la Ligue des champions accouchent de vainqueurs surprises?

Il n'en faudrait pas plus pour que certains qualifient ces deux éditions de trophées au rabais...