C’est jeudi que la délégation usmiste, composée de 32 membres, s’est envolée en direction de la capitale tunisienne pour effectuer le deuxième stage de présaison, qui s’étalera jusqu’au 3 août. Les hommes de Billel Dziri ont déjà commencé la préparation de la saison sportive 2019-2020 à Alger. Il est utile de rappeler que cinq joueurs manquent à l’appel et zappent cet ultime stage, il s’agit des joueurs retenus par la sélection nationale des U21 : Sifour, Hamra, Benhamouda, Belarbi et Mahious, alors que Benkhemassa et Ellafi rejoindront plus tard leur coéquipiers à Gammarth. Pour rappel, le champions d’Algérie en titre entamera sa saison entre les 9 et 11 août prochain par un déplacement au Niger pour affronter l’AS Sonidep au tour préliminaire de la Champions League.