Solide défensivement et réaliste offensivement, la sélection algérienne de football a survolé le groupe C du premier tour de la CAN-2019 en Egypte, alignant trois victoires en autant de matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 1990 à domicile. Qualifiée avec brio en tête du groupe C avant la 3e et dernière journée de la phase de poules, l’Algérie s’est présentée lundi face à la Tanzanie (3-0) avec un Onze largement remanié, ce qui n’a pas empêché les « remplaçants » de montrer leur potentiel et postuler d’ores et déjà pour une place de titulaire, à l’instar d’Adam Ounas, homme du match avec son doublé et une passe décisive.

En présence de 23 joueurs « tous prêts à se battre », comme l’a si bien relevé le milieu offensif Sofiane Feghouli, l’équipe nationale a confirmé ses ambitions d’aller jusqu’au bout de cette 32e édition, même si rien n’est encore accompli. En l’espace de dix mois à la tête du staff technique, le sélectionneur national Djamel Belmadi a trouvé la bonne formule pour redonner une âme à cette équipe, là où ses prédécesseurs ont échoué depuis le départ du technicien bosnien Vahid Halilhodzic à l’issue du Mondial-2014 au Brésil. « Cela fait un moment que l’équipe a changé, le coach apporte beaucoup par rapport à ça. C’est un super entraîneur car il arrive à bien nous parler et à faire en sorte qu’on soit toujours bien concentrés.

Ca fait du bien à tout le monde », a affirmé le nouvel attaquant Andy Delort, auteur face aux Taïfa stars de sa première titularisation en sélection.

Sur le plan des statistiques, l’équipe nationale a affiché une solidité à toute épreuve sur le plan défensif avec 0 but encaissé. Les Sénégalais, pourtant renforcés par le retour de leur attaquant-vedette Sadio Mané (Liverpool), n’avaient pas réussi à faire sauter le verrou de l’arrière-garde des «Verts», composée notamment de Benlameri et Mandi dans la charnière centrale.

C’est la première fois dans l’histoire des participations de l’Algérie à la CAN, que la sélection parvient à faire un « clean sheet » en phase de poules du tournoi continental. L’Egypte, pays organisateur et favori en puissance, et le Maroc sont les deux seules nations avec l’Algérie à avoir réalisé un sans-faute et réussi en même temps à garder leur cage vierge.

Mais l’Algérie fait mieux encore, puisqu’elle détient, jusque-là, la meilleure différence de buts (+6). Les Egyptiens en ont marqué cinq (+5) et les Marocains trois (+3). « Notre objectif n’était pas de gagner nos matchs de phase de poules, mais de gagner le tournoi », a affirmé cependant Belmadi qui annonce donc la couleur sur l’intention des Verts de se mêler à la course au titre.

Longtemps considérée comme un outsider, eu égard à ses précédentes participations décevantes à la CAN, l’équipe nationale est redevenue en terre égyptienne cette sélection qui fait peur.

Consultants et spécialistes n’ont pas tari d’éloges sur le potentiel des coéquipiers de Raïs M’bolhi, capables désormais de faire face à n’importe quel adversaire, d’autant qu’aucune équipe n’a réussi à sortir du lot.

Au lendemain de la victoire face aux Tanzaniens, les joueurs algériens ne pensent qu’à leur match des 1/8 de finale, dont l’adversaire devait être connu hier soir, au terme des rencontres des groupes E et F. L’Algérie jouera contre l’équipe la mieux classée troisième parmi les poules A, B ou F. D’ici au début des choses sérieuses, les Verts bénéficieront de cinq jours de repos, avant d’attaquer les 8es de finale, le dimanche 7 juillet au stade 30-Juin du Caire (20h00 algériennes).