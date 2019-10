Le WA Tlemcen a confirmé son statut de leader en remportant le derby de l’Ouest face au MC Saïda, sur un but d’Oukrif, et conserve, ainsi, un point d’avance sur l’O Médéa (15 points), alors que la troisième place est occupée par le RC Relizane, qui dispose de 13 points après sa victoire contre le DRB Tadjenanet (2-1). De son côté, l’ancien leader RC Arba concède une troisième défaite consécutive et se retrouve au neuvième rang. Derrière le trio de tête, trois équipes se regroupent à la 4e place avec 12 points. Il s’agit de l’AS Khroub, le DRB Tadjenanet et l’OM Arzew, alors que la JSM Skikda et l’ASM Oran s’accrochent au peloton de tête. Cette 7e journée de Ligue 2 a été marquée par les premières victoires de la JSM Béjaia et du MCE Eulma, respectivement, devant l’USM Annaba (2-0) et l’AS Khroub sur le même score. Quoique, malgré cette victoire, le MCEE reste coincé dans le ventre mou du classement, avec 8 points, juste derrière le MC Saïda, le RC Arba et le MO Béjaïa avec 9 unités, alors que la JSM Béjaïa est toujours dans la zone rouge avec seulement 5 unités au compteur. Dans le bas du classement, l’USM Harrach a concédé une nouvelle défaite, en s’inclinant face à l’A Boussaâda (1-2). Les Harrachis restent, donc, lanterne-rouge, avec un seul point au compteur, alors que l’ABS s’est donné un peu d’air en remontant au 13e rang, avec 6 points. De son côté, l’USM Annaba (4 points) est toujours relégable, après un nouveau revers en déplacement. La 8e journée du championnat d’Algérie de Ligue 2 a été programmée le 12 octobre, alors que la 9e journée aura lieu le 19 octobre, à l’exception des rencontres JSM Béjaïa - AS Khroub et MC Saïda - USM Harrach, fixées au 17 octobre. Par ailleurs, le match USM Harrach - JSM Béjaïa, comptant pour la mise à jour de la 6e journée aura lieu le 22 octobre, au stade de Dar El Beida, a indiqué samedi la Ligue de football professionnel (LFP).

Résultats

OM Arzew 2 MO Béjaïa 1

RC Relizane 2 DRB Tadjenanet 1

RC Arbaâ 0 O Médéa 2

A Boussaâda 2 USM Harrach 1

ASM Oran 3 JSM Skikda 1

JSM Béjaïa 2 USM Annaba 0

MCE Eulma 2 Khroub 0

WA Tlemcen 1 MC Saïda 0