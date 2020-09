Avec le départ plus que probable de M'baye Niang, le Stade Rennais avait un poste vacant et songeait à combler le vide que pourrait laisser l'attaquant sénégalais. Parmi les noms se trouvant dans le viseur des Rennais, celui de l'avant-centre algérien Islam Slimani faisait office de priorité, du moins, selon la presse. Cependant, le recrutement de Sehrou Guirrassy a refroidi les ardeurs concernant le Fennec et à cela s'ajoutent les déclarations de l'entraîneur des Bretons, Julien Stephan, qui nie toute offre du club à Slimani. «Une offre de 6 millions d'euros de Rennes pour Slimani? Vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne savais pas qu'une offre avait été faite, en tout cas cela n'a pas été dit au club. La priorité, aujourd'hui, c'est de renforcer notre axe central, puisqu'on a perdu en fin de saison dernière Jérémy Morel et Joris Gnagnon. On a pour l'instant compensé un seul de ces deux départs. Après, on est toujours à l'écoute, en observation des opportunités qu'il peut y avoir dans différents secteurs et notamment dans le domaine offensif», a confié Stephan à Téléfoot La Chaîne et comme le rapporte Le10sport. Pour sa part, André Villas-Boas ne s'en est pas caché lors de ses multiples sorties médiatiques: il faut que l'OM recrute un avant-centre. L'Équipe révélait que le profil recherché par l'entraîneur du club phocéen était assez polyvalent et capable de jouer sur l'aile comme seul en pointe. L'option Islam Slimani serait prise en considération. Un bras de fer semble s'annoncer entre les deux clubs de Ligue 1.