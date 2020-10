Une page s'est tournée au FC Barcelone. Après six années de collaboration, le Barça a décidé de se séparer de Luis Suarez. Un choix dicté par la volonté du club catalan de voir partir plusieurs éléments vieillissants et leurs salaires imposants. Et peu importe l'envie d'El Pistolero, qui n'avait pas du tout prévu de quitter la Catalogne. Ce départ forcé a notamment fait sortir Lionel Messi de ses gonds. Lors du message d'adieu adressé à son ami, la star argentine n'avait pas hésité à tacler la direction du Barça. «Il sentait qu'on m'avait expulsé du club à cause des dirigeants. Il y avait d'autres façons de faire les choses et de manière plus correcte. C'étaient six longues années et ça le dérangeait aussi», a confié le natif de Salto lors d'un point-presse avec sa sélection uruguayenne. L'avant-centre de 33 ans ne le cache pas, la façon de faire du Barça lui reste en travers de la gorge.

«Je n'ai pas très bien pris les messages du club selon lesquels ils cherchaient une solution pour changer d'ère», avoue le nouveau joueur de l'Atletico Madrid. À l'époque, il s'était d'ailleurs plaint du mutisme de ses dirigeants alors que les rumeurs d'un départ commençaient à sortir dans les médias. «Personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Si c'est le souhait du club, ça serait bien que la personne responsable vienne m'en parler directement», lâchait-il dans les colonnes d'El Pais, fin août. L'Uruguayen apprendra finalement par Ronald Koeman qu'il ne faisait pas partie des plans de son nouvel entraîneur. Mis à l'écart du groupe ensuite, Suarez a très mal vécu la manière dont le Barça a géré la fin de leur histoire. «Il s'est passé des choses étranges, comme vous envoyer vous entraîner seul parce que vous ne faites plus partie des joueurs sur lesquels on compte. Ce genre de choses m'a fait mal et ma famille m'a vu affecté, alors ils m'ont encouragé à saisir l'occasion de l'Atletico. Quand l'Atletico est venu me chercher, je n'ai pas hésité un seul instant.» Auteur de deux buts et d'une passe décisive en trois matchs avec les Colchoneros, El Pistolero ouvre un nouveau chapitre de sa riche carrière.