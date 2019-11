L’attaquant barcelonais Luis Suarez a déclaré qu’il pourrait être intéressé par un passage à la MLS alors que son avenir à long terme au Camp Nou semble de plus en plus incertain. Suarez s’est révélé être le complément idéal pour Lionel Messi au fil des années depuis son arrivée au club de Liverpool en 2014 et a inscrit 185 buts en 260 matchs dans toutes les compétitions. Âgé désormais de 32 ans, il aborde les dernières années de sa carrière de joueur. Le Barça explore les différentes options afin de signer un remplaçant à l’Uruguayen et ce dès la saison 2020/21. Parmi les cibles de la direction blaugrana figurent Erling Haaland et Lautaro Martinez. Suarez a un contrat qui expire en 2021 et il ne devrait certainement pas bénéficier d’une prolongation. Interrogé sur un éventuel départ vers les États-Unis à l’avenir, Suarez a évoqué avec enthousiasme cette possibilité et son attirance pour la MLS. Il a expliqué à quel point une pige de l’autre côté de l’Atlantique pourrait le tenter.