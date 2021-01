Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré, hier, avoir pris la décision d'organiser les jeux Olympiques de Tokyo malgré la situation aggravée de pandémie de Covid-19 dans son pays. Suga a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il préparera avec «détermination» les jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo et appliquera toutes les mesures possibles pour sécuriser l'événement, tout en portant un message d'espoir et de courage au monde entier. Il a également indiqué que son gouvernement pourrait envisager de décréter l'état d'urgence pour la zone métropolitaine de Tokyo et ses alentours, où la situation a été la plus grave au cours des dernières semaines. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur l'étendue de cet éventuel état d'urgence, certains médias locaux rapportant qu'il pourrait prendre effet, samedi prochain, mais être plus limité que le précédent. Yoshihide Suga, qui a succédé en septembre à Shinzo Abe, démissionnaire pour raisons de santé, fait face à d'intenses critiques sur la gestion de la crise sanitaire par son gouvernement.