Après avoir auditionné jeudi, le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, suite à l'affaire de l'enregistrement sonore sur des supposés arrangements de rencontres de football, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé que «le manager Nassim Saâdaoui (intermédiaire de la FAF) est convoqué pour se présenter devant la commission de discipline jeudi 28 mai 2020 à 11h au siège de la Ligue». La LFP a rappelé que c'est son président, Abdelkrim Medouar lui-même, qui avait saisi officiellement, jeudi dernier, cette commission pour diligenter une enquête et traiter le dossier en extrême urgence, conformément à l'article 9 alinéa 4 du code disciplinaire de la FAF. «Lors de mon audition devant la commission de discipline, je leur ai dit que j'ai déposé une plainte au niveau de la wilaya d'Alger et une autre à Sétif contre le ma-nager Nassim Saâdaoui, tout en insistant que l'enregistrement est un faux. La véracité de mes propos sera confirmée dans les plus brefs délais», a indiqué Halfaya au sortir du siège de la LFP. Il poursuit ses déclarations en indiquant: «Après la fin de l'enquête sur l'authenticité de l'enregistrement, je vais encore déposer plainte contre des personnes qui voulaient me faire du chantage.» Halfaya s'engage à faire «des révélations» dès que l'enregistrement sera confirmé comme étant un «faux». De plus, le responsable sétifien estime que «cette campagne vise à porter un coup à la stabilité de l'ESS qui est loin de tout soupçon et n'abdiquera jamais devant ce genre de manoeuvres». Par la suite, Halfaya invite les journalistes à s'adresser à son avocat, Me Nabil Beniya. Celui-ci a tenu à préciser: «Nous détenons des atouts dans cette affaire. Nous sommes en possession de preuves matérielles que l'enregistrement est faux. C'est l'expertise technique relevant de la partie officielle qui va confirmer cela.». Questionné sur la non-convocation du manager Nassim Saâdaoui par la commission de discipline de la LFP, Me Beniya répond en indiquant: «il n'est pas de nos prérogatives de demander à la commission de convoquer telle ou telle personne. Elle est souveraine et a le pouvoir de jugement.» D'autre part et concernant la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), l'avocat de l'ES Sétif déclare: «Elle va dans l'intérêt du club et du sport algérien en général, selon mes lectures juridiques. Je salue vivement le pas franchi par le département ministériel.» à rappeler que Halfaya est accusé d'avoir sollicité ce manager pour arranger des rencontres et favoriser par conséquent son équipe afin qu'elle remporte le titre de champion d'Algérie au détriment des autres concurrents. Après la sortie de cette vidéo sur les réseaux sociaux, Halfaya avait nié en bloc les accusations dont il a fait l'objet. Le MJS, Sid Ali Khaldi, a réagi d'abord en condamnant ce genre d'actes répréhensibles avant de déposer une plainte contre «X». De son côté, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a réitéré l'engagement et la volonté de l'Instance fédérale à mettre tous les moyens pour lutter contre toutes les formes de corruption, un fléau qui affecte, malheureusement, le football national. La FAF a annoncé, par ailleurs, l'installation du responsable du département Intégrité après l'Aïd el-Fitr. Le nouveau responsable aura pour première mission de traiter ce dossier Halfaya - Saâdaoui. Ce nouveau département de la FAF enquêtera sur des dossiers de corruption, de dopage ou de manipulation de matchs ainsi que sur des affaires de paris sportifs suspects.