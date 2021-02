Les supporters du CR Belouizdad sont entre plusieurs feux. Ils pestent contre leur direction sur la Toile, face au manque d'informations concernant la date et le lieu du déroulement du match de la deuxième journée de la place des poules de la Ligue des champions d'Afrique, face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ce match, qui devait se jouer mardi prochain au stade du 5-Juillet d'Alger, a été reporté à une date ultérieure, en raison du variant sud-africain du Covid-19. Cela avait obligé le conseil scientifique algérien à imposer un protocole sanitaire draconien, refusé, finalement, par l'instance continentale.

Cette dernière a informé les Belouizdadis qu'ils doivent trouver un pays neutre où aura lieu ce match, en lui accordant un nouveau délai jusqu'à aujourd'hui à minuit. Sur sa page officielle, en début d'après-midi, la direction belouizdadie a indiqué, hier, avoir proposé de faire jouer ce match le 27 ou le 28 du mois en cours au Soudan, en attendant l'aval du pays en question.

Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, la direction du club algérois envoie ce courrier à la CAF et publie son communiqué avant même d'avoir l'aval des Soudanais. Et cet accord ne risque pas d'être donné, puisque la presse soudanaise est en train de faire pression sur ses autorités pour ne pas accueillir les Algériens et les Sud-Africains. Ils qualifient d'«illogique» le fait d'accepter de recevoir une délégation refusée par un autre pays pour des raisons sanitaires. Pour recevoir en Algérie, cela semble être, jusqu'à l'heure, impossible. Ceci, étant donné que le comité scientifique refuse d'alléger le protocole sanitaire qui sera imposé aux Sud-Africains, alors que ce même protocole sanitaire est refusée par la CAF, qui le juge «exagéré». Selon des sources, «les dirigeants du Chabab ont sollicité l'intervention de plusieurs Algériens au niveau des instances internationales», mais jusqu'à ce que nous mettions sous presse, la situation reste en stand-by. Les inconditionnels du club de la capitale ont tiré à boulets rouges sur leurs dirigeants, mais aussi sur ceux de la Fédération algérienne de football. Ils accusent les premiers d'abdiquer facilement face aux ordres de la CAF, alors que les responsables de la FAF, selon les Belouizdadis, ne font rien pour défendre les intérêts du représentant algérien dans cette compétition. Pourtant, vendredi, le secrétaire général de l'instance fédérale, Mohamed Saâd, avait indiqué que «la FAF fera tout ce qui est en son possible afin que la décision qui sera prise arrange les affaires du CRB». Mais ce n'est pas tout, puisque l'on se demande, aussi, qu'en sera-t-il pour les matchs retour? sur ce sujet, la Fédération sud-africaine de football (SAFA) et ses trois clubs engagés en compétitions africaines, à savoir Mamelodi Sudowns, Kaizer et Orlando Pirates ont eu une réunion avec des représentants de la CAF, vendredi. Et selon la SAFA, les Sud-Africains ont refusé de recevoir leurs adversaires sur des terrains neutres, affirmant qu'ils ont, jusque-là, appliqué à la lettre toutes les mesures mentionnées dans le protocole sanitaire de l'instance continentale.

La SAFA a rappelé que son pays n'a jamais connu d'augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19, ce qui fait, selon elle, qu'il n'y a pas de raison pour jouer sur des terrains neutres, surtout qu'aucune réserve n'a été émise dans ce sens. De ce fait, les Sud-Africains affirment que dans le cas où des équipes refusent de se déplacer chez eux ou de les recevoir, celles-ci doivent être sanctionnées conformément aux règlements en vigueur, à savoir une défaite sur tapis vert (0-2).