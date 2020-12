La JS Kabylie a arraché son troisième bon résultat d'affilée, en allant imposer le match nul à l'US Biskra (1-1), dimanche dernier, dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Les Canaris ont tenu en échec les locaux après un duel où ils ont montré de grandes capacités dans tous les compartiments. Si l'attaque n'a pas marqué, c'est tout de même grâce à sa pression que la défense locale a inscrit contre son camp permettant ainsi à la JSK d'égaliser. Le résultat confirme le retour de la forme dans les rangs. Pour sa part, le coach Youcef Bouzidi, qui a exprimé sa totale satisfaction du rendement des joueurs, a assuré que seul le sérieux paye dans le football. Ses joueurs, qui connaissent une certaine stabilité depuis son arrivée, reprennent peu à peu de leur tonus. Et ce n'est pas tout, car coach Bouzidi a su trancher dans le vif juste après son arrivée en optant pour les meilleurs éléments dans les trois compartiments. C'est ainsi que l'attaque s'est construite autour de Hamroun et Bensayah, qui commencent à constituer le fer de lance de la JSK. Bouzidi, en tranchant pour ces deux éléments, a fait l'impasse sur El Tubal, qui ne semble pas donner satisfaction, devant, ainsi, travailler encore plus pour gagner sa place. Et c'est dans cette méthode de travail qu'a péché son prédécesseur, le Franco-Tunisien Yamen Zelfani, pour qui cette gamme riche s'est transformée en un embarras du choix. Lors des premières rencontres, l'ancien coach naviguait seul dans l'effectif offensif empêchant ainsi l'émergence de joueurs cadres. Ainsi, avec la méthode de Bouzidi, il est aisé d'observer la naissance d'une attaque homogène et des joueurs qui apprennent peu à peu à oeuvrer ensemble. C'est pour dire l'importance de la stabilité à tous les compartiments et dans la direction. D'aucuns auront remarqué les périodes où les conflits du président Chérif Mellal avec d'autres parties connaissent une amélioration dans le rendement des joueurs. Une stabilité nécessaire aussi dans le staff dirigeant qui permet aux entraîneurs de construire un groupe homogène. Dimanche donc, en plus du travail effectué depuis son arrivée, c'est ce facteur qui a joué en faveur des Canaris à Biskra. Les supporters, pour leur part, espèrent que cette stabilité se poursuivra dans les semaines à venir pour permettre à leur équipe de continuer sur cette courbe ascendante.

La rencontre de jeudi prochain face à l'AS Aïn M'lila sera un véritable test pour les camarades de Hamroun, qui devront arracher les points de la victoire, face au deuxième au classement du championnat. L'adversaire ne viendra pas à Tizi Ouzou pour distribuer des gâteaux, mais bien pour vaincre. Les joueurs d'Aïn Mlila veulent confirmer leur position et pourquoi pas la conforter avec un bon résultat. La direction du club kabyle a procédé à des recrutements en intersaison qui ont donné la priorité aux jeunes du terroir mais il semblerait que Bouzidi table sur un effectif type en faisant émerger des joueurs

cadres qui pourront construire un jeu homogène. Il est vrai que les objectifs qui lui sont assignés ne permettent point de tergiversation.

Jouer les premiers rôles impliquent la possession d'une équipe homogène avec des joueurs habitués à construire le jeu ensemble. Bouzidi réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Attendons encore un peu pour voir.