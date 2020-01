Plus en odeur de sainteté au Milan AC, le milieu offensif Suso (26 ans, 16 matchs et 1 but en Serie A cette saison) se cherchait une porte de sortie durant ce mercato d'hiver. Et l'Espagnol est en passe de trouver son bonheur avec le FC Séville ! Après des premiers jours de négociations compliqués, Marca a annoncé lundi dernier que le Milan et le club andalou sont proches d'un accord pour un prêt comprenant une option d'achat d'environ 25 millions d'euros. Un vrai soulagement pour le natif de Cadix.