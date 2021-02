Mis à l'écart par Schalke 04 depuis novembre dernier pour «raisons disciplinaires», l'entraîneur Christian Gross a décidé de réintégrer l'international algérien Nabil Bentaleb à l'issue d'une réunion avec le joueur, a annoncé mardi le club pensionnaire de la Bundesliga allemande de football sur son compte Twitter. Selon le quotidien Bild, Nabil Bentaleb (26 ans) devrait signer son retour à la compétition avec l'équipe première, samedi prochain en déplacement face à l'Union Berlin (18h30), à l'occasion de la 21e journée. Pourtant, rien ne présageait le retour du joueur algérien, quelques jours après l'annonce Schalke 04, qui a exclu la réintégration de l'ancien joueur de Tottenham (Angleterre) dans l'équipe professionnelle. Bentaleb a même pris part à la séance d'entraînement effectuée ce mardi. Le milieu de terrain algérien qui avait été suspendu plusieurs fois à Schalke pour diverses raisons et par plusieurs entraîneurs, était mis sur la liste des libérés en janvier, mais tous les efforts de la direction pour le céder ont échoué. Selon Bild, l'une des raisons du retour de Bentaleb réside dans son contrat, valable jusqu'à l'été, qui lui garantira alors environ 2 millions d'euros de salaire. Schalke vit une saison cauchemardesque en Bundesliga et pointe à la 20e et dernière place au classement avec seulement 8 points pris en 20 journées, compromettant sérieusement son avenir parmi l'élite du football allemand.