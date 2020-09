Le 3 septembre pourrait être décisif du côté du PSG. Car qui dit reprise de l’entraînement, dit également tests au Covid-19. Partis à Ibiza (Espagne) pendant les vacances, Angel Di Maria et Leandro Paredes en sont revenus positifs, et devaient être de nouveau contrôlés, hier. Avec le même résultat, ils devront déclarer forfait pour la rencontre à Lens, aujourd’hui, , et ils pourraient ne pas être les seuls à devoir le faire… Également à Ibiza, Ander Herrera et Mauro Icardi sont suspectés d’être infectés, rappelle L’Equipe. Tout comme Neymar et Keylor Navas, qui ont eux aussi croisé Di Maria et Paredes aux Baléares. L’inquiétude plane donc à une semaine et un jour de la reprise en L1 pour les Parisiens en terre nordiste : au total, six joueurs pourraient être déclarés positifs en l’espace d’une semaine, et la rencontre serait ainsi reportée.