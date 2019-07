Le nageur algérien Jaouad Syoud s’est classé en 10e et dernière position de sa série éliminatoire du 400m 4 nages, disputée hier à Gwangju (Corée du Sud) pour le compte de l’ultime journée des Championnats du monde. Aligné dans la 3e série, Syoud a bouclé la course en 4:28.65, obtenant le 30e chrono, toutes séries confondues. La série a été remportée par le Canadien Tristan Cote en 4:17.22, sans pour autant se qualifier en finale prévue dimanche en soirée. Les huit finalistes se sont qualifiés de la 4e série (3 athlètes) et de la 5e (5). Le 8e et dernier temps qualificatif des cinq séries a été réalisé par l’Allemand Philip Heintz (4:15.24), alors que le premier est à mettre à l’actif du Japonais Daiya Seto (4:12.27). Mercredi, Syoud avait pris part au 200m 4 nages, mais n’avait pu se qualifier aux demi-finales, malgré sa première place dans la 2e série en 2:01.76, obtenant seulement le 27e temps des six séries. L’Algérie a participé aux Championnats du monde de Gwangju avec trois athlètes seulement.