Au terme de la 2e journée des compétitions au Meeting de Nice 2021 en France, le nageur de l'Equipe nationale et sociétaire de l'Olympic Nice Natation, Jaouad_Syoud, a confirmé sa constance en réalisant son minima «B» sur le 200m X 4 nages qualificatif pour le Championnat du monde d'Abu Dhabi 2021 et les Championnats du monde de Fukuoka_2022 (Japon). Syoud réalise un temps de 02:02.82 se classant 6ème lors de la finale «A». Pour sa part, le nageur algérien et sociétaire du Saint-Raphaël Natation, Chouchar Ramzi, s'est adjugé la 3ème place de la finale «B» du 200 m brasse avec un chrono de 02:21.64.