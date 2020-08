Le joueur Ahmed Kerroum est la dernière recrue de la JS Kabylie, après avoir paraphé un contrat de trois ans, venant, ainsi, renforcer le compartiment défensif. Ayant fait ses classes à l'académie de l'USMO avant de rejoindre l'ASM Oran en cadet, Kerroum est âgé de 20 ans. Le joueur a évolué dans toutes les sélections nationales jeunes au poste de défenseur central et latéral droit. Il a pris part à la coupe d'Afrique (U17 et U20) et aux derniers Jeux méditerranéens. Sur un autre chapitre, le club kabyle a annoncé que la reprise a été fixée pour le 29 août. Une décision prise à l'issue de la réunion de travail qui a regroupé l'ensemble des staffs, tenue le lundi dernier au siège du club. Le communiqué de la JSK précisait que plusieurs points liés à la vie du club, notamment la préparation de la saison 2020-2021 ont été discutés. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises comme la prise de contact avec les joueurs, programmée pour le 27 août et le début du stage fixé pour le 29 du même mois. Toujours au sujet des recrutements et du renforcement des compartiments défensif et offensif, la JSK vient de faire signer un contrat professionnel de trois ans au jeune Oussama Daïbèche. Un joueur qui a rejoint le club en 2016 et qui évoluait la saison dernière, au sein de la réserve de la JSK, au poste de milieu offensif. Daibèche est la sixième recrue du club, après une cinquième, Fellahi Hadj Habib, qui a signé un contrat de trois ans. Par ailleurs, notons que la gestion de ce dossier des transferts ne fait pas que des heureux au sein de la maison kabyle. Certains joueurs semblent très irrités par le sort qui leur a été réservé, à l'instar de Massinissa Tafni. Ce dernier s'estime, en effet, lésé par la décision de le prêter, tout en lui demandant de prolonger son contrat. Tafni veut par conséquent rompre son bail, afin de pouvoir choisir un club parmi ceux qui lui ont fait des offres. Toujours au sein des joueurs cadres, le départ d'Arezki Hamroun se précise de jour en jour. Ce dernier, qui a fait le bonheur des supporters en inscrivant les buts plus importants de la saison passée, risque de se retrouver ailleurs. De nombreuses offres lui ont été faites, selon nos sources, par des clubs européens, notamment français ainsi que des clubs du Golfe. Aussi, si les joueurs que Mellal veut retenir venaient à partir, la JSK n'aura donc qu'à compter sur les jeunes recrues qui ne seraient vraisemblablement pas prêtes pour les titres la saison prochaine. Les supporters kabyles devraient attendre deux à trois saisons pour voir une belle équipe naître avec ces jeunes joueurs pétris de talent et de qualités. Enfin, notons que le travail de professionnalisation se poursuit à une cadence soutenue. La direction est sur le dossier des cercles du club qui devraient être ouverts dans les quelques jours qui viennent. Celui de Tizi Ouzou connaît des travaux intensifs pour sa prochaine ouverture aux supporters.