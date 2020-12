Le président du CR Témouchent, Houari Talbi, réélu lundi soir, à la tête du club nouveau promu en Ligue 2 de football, s'est engagé à jouer la carte de l'accession lors de la nouvelle saison, si les moyens financiers «ne feront pas défaut» à sa formation.

«Notre objectif est de monter une équipe compétitive capable de jouer la carte de l'accession, si nous parvenons à avoir les moyens de notre politique, car comme tout le monde le sait, nous traversons une crise financière aiguë. Cela nous amène à lancer un énième appel en direction des autorités locales et industriels de la ville pour assister le club», a-t-il déclaré lors de l'exposé de son programme d'action.

L'assemblée générale élective du CRT a eu lieu après avoir décalé à deux reprises la date butoir de recueil des candidatures, en raison de l'absence de candidats pour briguer le poste de président. Cette situation a poussé Houari Talbi à postuler à sa succession à la dernière minute pour «débloquer la situation», a-t-il affirmé.

Outre les grosses ambitions qu'il nourrit en vue de la prochaine édition du championnat, dont le coup d'envoi sera donné en février 2021, le même responsable a annoncé qu'il prévoyait de doter le club d'une académie de football.

«Par le passé, le CRT était composé dans sa majorité de joueurs enfants du club. Ce n'est plus le cas depuis quelques années, et je pense qu'il est temps pour nous de revoir cette politique.

J'espère que notre demande formulée à la direction de la jeunesse et des sports pour mettre certains sites sportifs à notre disposition, afin de lancer notre académie de football, soit exaucée», a-t-il souhaité.

Par ailleurs, le boss du CRT a annoncé la reprise des entraînements à 48 heures de la date fixée par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour les clubs de Ligue 2 pour débuter la préparation d'intersaison.

La formation de la ville d'Aïn Témouchent, qui a fait un passage éphémère en Ligue 2 entre 2009 et 2011, s'est renforcée par plusieurs joueurs lors du mercato estival. Elle a fait appel aussi à un nouvel entraîneur, en la personne de Hadj Merine qui a succédé à Omar Belatoui, rappelle-t-on.