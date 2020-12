Mourad Boudjellal a remis une pièce dans la machine. Ces derniers jours, l'ancien président du RCT a relancé le feuilleton d'une vente de l'Olympique de Marseille en multipliant les déclarations médiatiques sur le sujet. Une attitude peu appréciée par l'ancien président marseillais Bernard Tapie. «Ce que fait Boudjellal, ce n'est pas bien. Ni pour lui ni pour le club. (...) Il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire», a déclaré l'ancien patron de l'OM dans La Provence. «Je l'ai entendu dire: ‘On fait venir Zidane entraîneur'. Et pourquoi pas Mbappé et Messi, soupire ‘Nanard'. C'est bien gentil de faire rêver les gens, mais au final tu fais du mal au club. (...) Mais avant de commencer par dire j'arrive avec Zidane, soyons sérieux... Il faut vraiment que Boudjellal se calme...».