Le secteur du sport en Algérie tient, à vrai dire, une place importante dans les préoccupations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lundi dernier, en effet, il a présidé une séance de travail avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la secrétaire d'Etat auprès du MJS, chargée du sport d'élite, Salima Souakri, ainsi que le fraîchement élu président du Comité olympique algérien (COA), Abderrahmane Hammad. Selon le communiqué pondu par la présidence de la République, à l'issue de cette réunion, force est de constater que rien n'a été laissé au hasard. Plusieurs points ont été abordés, tels que «les préparatifs de la participation de l'Algérie aux jeux Olympiques (JO) prévus en juillet 2021 au Japon, les préparatifs en cours pour la tenue des Jeux méditerranéens de 2022 (JM) à Oran et d'autres question liées à l'organisation du sport en général et des sports d'élite et olympiques, en particulier». Les orientation de Tebboune, dans ce sens, étaient claires, nettes et précises afin d'assurer «une bonne préparation matérielle et humaine de ces compétitions internationales et la promotion du sport, même à l'école», tout en insistant sur les impératifs d'améliorer «les mécanismes de détection et de sélection des jeunes talents sportifs dans toutes les wilayas du pays». Pour ce faire, il a rappelé à ses interlocuteurs la nécessité d'orienter les athlètes et les former par «les meilleurs» encadreurs et entraîneurs algériens et étrangers, histoire de leur permettre de figurer parmi les sportifs d'élite de niveau international et hisser l'emblème national et faire entendre l'hymne algérien dans tous les fora régionaux et internationaux du sport d'élite. Par ailleurs, le président de la République a réservé une partie de cette réunion de travail au sport scolaire et universitaire. Pour lui, il faudra un lancement et une organisation à tous les niveaux, «dans l'immédiat», de ces deux pratiques.

Le fait d'aborder ce dernier volet n'est pas fortuit.

Le premier magistrat du pays n'est pas sans savoir, en effet, que les sports scolaire et universitaire ont constitué, de tout temps, l'antichambre des sélections nationales, toutes disciplines confondues. Cette réunion, consacrée au secteur du sport, que les autorités du pays ne perdent pas de vue, intervient au moment opportun et dans une conjoncture marquée par des dépassements à la pelle au niveau de (pratiquement) toutes les Fédérations sportives. Des affaires de violation de la réglementation sont révélées au grand public, mais que les responsables chargés du secteur n'ont pas encore réglé.

Des promesses dans ce sens, il y en a en abondance, mais la situation ne change pas d'un iota.

La réunion de lundi dernier devrait (?) inciter les responsables concernés à bouger et prendre ces épineux dossiers en main pour que la situation revienne à la normale et redorer le blason du sport algérien.