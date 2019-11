Afin de finaliser le programme fédéral de la saison sportive 2020, la Fédération algérienne de tennis a demandé aux ligues affiliées de transmettre leurs propositions, ainsi que celles de leurs

clubs, avant

le 28 novembre 2019.



Vovietnam

La Fédération algérienne de vovietnam a reporté à une date ultérieure l’examen de passage de grades, prévu initialement les 8 et 9 novembre, pour des raisons «techniques et organisationnelles».



Sports mécaniques La Ligue algéroise des sports mécaniques a organisé, samedi, la troisième étape de la course de côte sur le circuit de Bouharoun,

à Tipasa.



Arts martiaux (1)

La sélection algérienne de yoseikan budo (seniors) effectue son quatrième regroupement du 25

au 30 novembre à l’Ecole nationale des sports olympiques d’El Bez, (Sétif), en prévision des prochaines échéances. Treize athlètes ont été convoqués, sous la conduite du directeur des équipes nationales, Youcef Haggani et de l’entraîneur

en chef, Salah Mouhoub.



Arts martiaux (2)

La sélection algérienne de qwan ki do (messieurs et dames) sera en stage de préparation à l’Ecole nationale des sports olympiques d’El Bez (Sétif), du 30 novembre au 4 décembre. Dix-huit athlètes chez les messieurs et sept autres en dames ont été appelés par le staff technique, dirigé par le directeur des équipes nationales, Youcef Haggani et de l’entraîneur national Farid Mously.

Karaté-do

La Fédération algérienne de karaté-do a invité les ligues affiliées à s’inscrire sur sa plateforme digitale, pour avoir les licences des athlètes en vue de la nouvelle saison sportive, comme l’a déjà fait celle de Tlemcen récemment.



Aïkido

La Fédération algérienne d’aïkido a informé les ligues affiliées que l’examen de passage de grades « ceinture noire », prévu initialement en ce mois de novembre, a été reporté à une date ultérieure, et ce jusqu’à réception de l’autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports.