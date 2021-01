Marc-Andre Ter Stegen a parlé de sa fierté d'avoir fait sa 250e apparition pour Barcelone, lors de la victoire, en milieu de semaine contre l'Athletic Bilbao. Ce jalon signifie qu'il reste à la 5e place dans la liste de tous les temps des gardiens de but avec le plus d'apparitions pour les Blaugrana. Victor Valdes (535 matchs), Andoni Zubiarreta (410), Antoni Ramallets (387) et Salvador Sadurni (332) sont les quatre précédents buteurs devant Ter Stegen sur la liste. L'Allemand est devenu l'un des joueurs les plus importants du Camp Nou et s'est forgé une réputation comme l'un des gardiens d'élite du monde et toujours présent dans l'actualité de Barcelone. «Je suis tellement heureux de cette réalisation et c'est un honneur d'atteindre ce nombre spectaculaire. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres matchs à venir et que je pourrai continuer à ajouter à ce décompte- je suis fier de faire partie de cette liste. La raison pour laquelle j'ai renouvelé mon contrat ici, est parce que je veux rester et aider le club à réussir.» Le joueur de 28 ans a démontré qu'il était l'un des gardiens d'élite du football avec une série de performances de grande classe pour le Blaugrana, qu'il a rejoint du Borussia Mochengladbach en 2014 pour 12 millions d'euros. Dans ses 250 matchs, Ter Stegen a réussi 105 clean sheets, concédant 237 buts, alors qu'il a goûté 176 victoires avec 44 nuls et 30 défaites. De plus, l'Allemand a remporté un total de 13 titres sous le maillot du FC Barcelone avec quatre titres de Liga, une Ligue des Champions, quatre coupes du Roi, deux Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs.